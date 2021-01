Tunamullu novembris said päästjad väljakutse Rüütli tänava mahajäetud majja. FOTO: Urmas Luik

Lääne päästekeskuse inspektorid kontrollivad järgmise nädala lõpuni tühjana seisvaid hooneid, kuna eelnevad aastad on näidanud, et külma ilma saabudes kipuvad mahajäetud majades põlengud puhkema. Pärnu üks valupunkte on Rüütli 20/22, mis varem olnud siinsete kodutute meeliskogunemispaik.