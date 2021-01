Sõudetipud laovad vundamenti polaarjoone lähistel

Sõudeliidu peasekretäri Robert Väli sõnutsi valis laagripaiga välja meeste juhendaja, kohalikke olusid hästi tundev soomlane Veikko Sinisalo. Asukoha puhul sai määravaks, et see poleks viirusohtu silmas pidades rahvarohke ja pakuks harjutamiseks mugavaid tingimusi. “Viibime polaarjoonest ligikaudu 120 kilomeetrit lõuna pool. Lund on siin ligi 60 sentimeetrit, koht ise on väike,” rääkis Väli.