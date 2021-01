Egon Kaur pärast Lapimaa rallit: See õpetas tunduvalt rohkem kui terve hooaeg Eestis

Egon, Lapimaa ralli on nüüd seljataga. Kuidas aasta esimese võistluse kokku võtate?

Õppimise mõttes oli see ideaalne ralli. Läksimegi ju sinna seepärast, et oma uut autot esimest korda võistlustingimustes proovile panna. Nüüd tagasi vaadates panime proovile ennastki, sest sellise hooga ja niivõrd tehnilisel rallil polnud me varem koos Silveriga osalenud. See ralli õpetas tunduvalt rohkem kui terve hooaeg Eestis.