Tänavune linnaeelarve keskendub silla ehitamisele

Investeeringuid on sel aastal kavas teha 29,8 miljoni euro eest. Suuremad rahapaigutused on südalinna uue silla projekteerimine ja ehitamisega alustamine, tänavate uuendamine, Rääma põhikooli remont, linna üürimaja ja Päikese kooli ehitamine. Uuendatakse Pärnu rannapromenaadi, Mai lasteaia Raeküla maja ja Paikuse lasteaia Kastani väikekoha hoonet, valmivad Tammiste hooldekodu uued majad ja kunstmurukattega jalgpalliväljak koos selle juurde viiva valgustatud teega.

Linnapea Romek Kosenkraniuse sõnade kohaselt on eelarves arvestatud nii linna igapäevaelu kui tulevikuga. „Paljud ei uskunud, et uus sild võib tegelikkuseks saada. See on paljude pärnakate aastakümnete pikkune unistus, mis lõpuks ellu viiakse. Samuti pole me unustanud paljusid linnalt palka saavaid inimesi, kelle töötasu keerulisest ajast hoolimata tõuseb,” märkis meer.