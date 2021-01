Naised räägivad, et kevadel, kui viiruse suhtes valitses rohkem teadmatust, peljati enam kui praegu. Sellest tingituna püüti ­olla hoolsamad. Peale maskikandmise, käte desinfitseerimise ja ­tiheda pesemise küüriti toidupakendeid. Nüüd, raseduse viimases faasis tunnistasid eranditult kõik, et kaitsemaski kanda on varasemast ebamugavam ja vahest isegi võimatu, sest maskitagi on õhupuudus väga kerge tekkima.