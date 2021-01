Meil on arvukalt erakliinikuid, kuid nende ressursi kasutamisest ei räägita, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Vambola Paavo. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Rahvas on koroonapiirangutest väsinud. Kõik ootavad olukorrale leevendust, nähes võluvitsa vaktsineerimises. Kahjuks edeneb see visalt. Palju on kartust ja umbusku.