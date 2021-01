Pärnakast nooremleitnant Lauri Laapas paneb ennast Mali missioonil proovile

Nooremleitnant Jari Lauri Allan Laapas on pärnakast kaitseväelane, kes Scoutspataljoni BKN-08 Estpla rühmaülema abina täidab teenistusülesandeid Malis Gao linna ümbruses rahvusvahelisel mässutõrjeoperatsioonil Barkhane. Eestlaste roll on tagada Gao piirkonnas turvalisus.

Nooremleitnant Lauri Laapas räägib intervjuus oma esimese missiooni esimese kuu kogemusest, millised on olud Mali konfliktipiirkonnas, kuidas toimuvad tööülesanded ja mida ta teeb oma vabal ajal. Lisaks jutustab ta ka sellest, kuidas temast üldse kujunes välja sõdur ja millised on tema vaated oma ülesannetele ja rollile.

Päris palav on, iga päevaga läheb järjest soojemaks. Keha on kuu ajaga juba sellega harjunud. Ehk kui õhtul näitab termomeeter 24 kraadi sooja, on endal päris jahe ja kui päeval on 41 kraadi, on endiselt väga palav.