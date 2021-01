Toimuvas kiputakse näpuga näitama turistide poole sooviga veeretada vastutus kaugete külaliste kaela. Paraku on see jaanalinnu kombel pea liiva alla peitmine.

Ajakirjanikutöö kaudu on minuni jõudnud konkreetsed näited siinsete elanike vastutustundetust käitumisest. Mitmel juhul on inimesed kergete haigussümptomitega jätkanud ametis või koolis käimist. Kuuldavasti mindi tööle ka siis, kui enda positiivsest testitulemusest juba teati. Ühe hooldekodu kohta laekus info, et töötajad ei kandnud veel aasta alguses näomaske, ja nüüdseks on asutuses puhkenud maakonna suurim koroonakolle.