Sõudetreener Matti Killing loodab, et Kalevi sõudekeskus saab toetusrahaga uue väljanägemise. FOTO: Urmas Luik

Kui seni on Kalevi sõudekeskuses treenivad sportlased pidanud siseruumides leppima suhteliselt spartalike tingimustega, siis nüüd on tekkinud lootus nüüdisaegse maja suhtes. Nii kultuuriministeerium kui Pärnu linn on valmis ümberehitustöid rahastama.