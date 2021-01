Enne seda olin aga telefonis märganud postitust, mis soovitas tutvuda COVID-19 vandenõuteooriaga. Ohkasin: miks küll säärast asja jagada? Jah, olen varemgi märganud ühismeedias mõttekilde, mis esitlevad üht või teist libauudist kui äärmiselt huvitavat mõtteainest. Aga seni olin neist mööda vaadanud, nende üle nalja heitnud. No ei suuda tõsiselt võtta juttu sellest, et inimaju muutub vaktsiini toimel pudruks või et vatipulgaga koroonaproovi võttes istutatakse ajju mikrokiip.