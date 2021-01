Ka kolme omavalitsuse ühinemisläbirääkimised ei kulgenud lihtsalt. Kui selgus, et Pärnumaa-ülese omavalitsuse unistus ei teostu, tekkisid Audrul ja Paikusel hirmud: tulevases volikogus on jõudude vahekord tõenäoliselt kindlalt linna kasuks ja kas Pärnu linn mitte ei neela alla maarahvast ja tulevasi osavaldu. Praegu saab öelda, et maad ja rahvast alla neelata ei saa, maaelu oma eripäradega jääb, kuid osavaldade olemus kõigub kõvasti.