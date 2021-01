Kõnniteedelt lume lükkamise kohustus lasub majaomanikel

Kuigi viimaste ­aastate talved on olnud pehmed ja lume­rohkusega ei ole priisata olnud, avaneb ilma­taadi suurema lumepuiste korral linnatänavatel vaatepilt, kus majaomanikud asuvad koduvärava taga linnamaal asuvaid kõnniteid rookima. See on kinnistuoma­nike kohustus.