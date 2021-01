Teise pensionisamba reform on kui kahe ­teraga mõõk. Ühelt poolt peab kasutama sõnu “lühinägelik” ja “populistlik”. Peamine probleem on selles, et nüüd on võimalus ja kiusatus võtta kogutud raha ­välja neilgi, kelle pärast teist sammast ennekõike vaja: need, kel pole pensionipõlveks reserve.