Kassikakk võib anda populaarsele kettagolfipargile surmahoobi

Kassikaku elupaik Valgerannas on teada 2012. aastast, mil ta on seal järjepidevalt pesitsenud. Kahjuks on mitmel aastal pesitsemine ebaõnnestunud – munad on hävinud või pojad kadunud, mistõttu linnu elupaik vajab keskkonnaameti hinnangul tõhusamat kaitset liigse häirimise eest.