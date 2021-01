Eksminister Laneman: Teravad solvangud pole poliitikas üldse vajalikud

Nüüd läheb EKRE riigikogus opositsiooni. Mis strateegia seal olema saab? Kas iga hinna eest samaga vastata?

Sellest on küll kuulda kättemaksu ja kibestumist.

Siin ongi reeglite küsimus. Kas me järgime neid või teeme erandeid? Minule isiklikult tundub, et 100 rahupäeva võiks olla, sellel taval on oma põhjus. Ja praeguses COVIDi-olukorras on see ülivajalik.