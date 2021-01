Erki Spordi president Eiki Eriste rääkis, et pühapäevasel rahvasprindil selgitatakse paremus viies arvestuses: 12–18aastased noored, naised, 2WD-esikvedu, 2WD-tagavedu ja 4WD.

“Pakume inimestele hea võimaluse ennast ringrajal välja elada,” kõneles Eriste ja lisas, et sprint on kõige turvalisem autospordi võistlusformaat, kuna korraga on rajal vaid üks sõitja. “Sõit koosneb kahest 1,2 kilomeetri pikkusest ringist ja igal võistlejal läheb kolmest kaks paremat arvesse.”