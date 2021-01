Raivo Endrekson: Kotkas on mulle puu otsas küüned sisse löönud

Tagasihoidliku olemisega Endreksoni nimi on marru ajanud tuuleparkide arendajaid. Alles see oli, kui ta tõmbas Tootsi Suursoos pidurit firmahiiu Eesti Energia plaanile, sest sinna lähedale on pesa teinud üks rangemalt kaitstud linde – must-toonekurg. Üle kümne elektrituuliku tuleb kas jätta püstitamata või paigutada alal ringi nii, et linnuharuldus saaks oma kodus edasi toimetada. Arendaja mõistvale suhtumisele aitas teed sillutada kohtumine ornitoloog Urmas Sellisega.