Jääpurjetajad jätsid kaheksa auhinda koju

“Vahva oli näha, kuidas tüdrukud näitasid paljudele poistele koha kätte,” ütles Pärnu jahtklubi purjespordikooli juhataja Elise Umb. “Optimisti klassis võistles kaheksa meie noort, aga see pole veel lagi. Usun, et kahe nädala pärast on karikasarja järgmisel etapil meid rohkem stardis.”