Koolitus õpetab ametnikku suhtevägivalla ohvrit mõistma

Ettevõtmise peaeesmärk on viies Eesti piirkonnas – Pärnu-, Harju-, Tartu-, Viru- ja Põlvamaal – koolitada ohvritega kokkupuutuvaid asjatundjaid, et nad oleksid teadlikud perevägivalla põhjustest, tagajärgedest ja abistamisviisidest.

Mullu sai politsei 15 500 perevägivalla teadet ja naiste tugikeskustesse pöördus 2563 abivajajat. MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse eestvedaja Margo Orupõld tõstis esile tõsiasja, et 15 aasta jooksul on Eestis abivajajate hulk pidevalt kasvanud. “See on hea märk, mis näitab inimeste teadlikkuse tõusu ja samuti abisaamise võimaluste laienemist,” märkis Orupõld, kelle jutu kohaselt on riik pingutanud, et lähisuhtevägivalda ja inimõiguste rikkumist vähendada. “Koolitusi vägivallaohvritega esimesena kokkupuutuvatele spetsialistidele tuleb aga korraldada järjepidevalt.”