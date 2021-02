Mõni naaber on avaldanud kahtlust, et vabatahtlike päästjate maja sildi all rajatakse endiselt hoopis korterelamut, hotelli või hoopis maja külaliskorterite tarvis. Selline kahtlus on neis tekkinud osaliselt sellegi tõttu, et maa, kuhu hoonet plaanitakse, on riigikaitselise otstarbega ja sinna ei peaks majutuskohta rajama. Nõnda olevatki leitud, et vabatahtlikud on suitsukate, mida arendamise võimaldamiseks kasutada.