Kaja on üks üle 190 000st Eestis elavast katkenud haridusteega tööealisest täiskasvanust, kelle õppimise juurde tagasitoomine on täiskasvanuhariduse suurim proovikivi. Veerand meie tööealisi täiskasvanuid on puuduliku hariduse tõttu tööl ja toimetuleku tagamise mõttes äärmiselt haavatavas seisus. Nendeni jõudmiseks ja nende reele aitamiseks ei ole riigil toimivat strateegiat, nagu selgus Eesti vabaharidusliidu eestvedamisel toimunud koolituste korraldajatega tehtud fookusgrupi uuringust.