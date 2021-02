Oravaid, nirke ja mõistagi sulelisi kannab see koorik hõlpsasti. Ka rebane ei vaju sellest lumest läbi, kuid pisikeste näriliste tabamine on praegu veidi rasken­datud. Metskitsedki peavad ninaesise ja puhkepaikade väljakraapimise nimel veidi enam vaeva nägema. Loodetavasti pole see lumekoorik igavene, sest see mõjutab minugi käike märkimisväärselt. Mitte ainuüksi seetõttu, et sellisel maastikul liikuda on vaevaline ja väsitav ning võrreldes suvise ajaga kuni kolm korda ­aeganõudvam, vaid sellegi tõttu, et niigi linnu- ja loomavaesel maastikul on toimetavatele elusolenditele pea võimatu läheneda.