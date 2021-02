100 aastat tagasi oli see uhke lind sedavõrd tavaline, et iga jahimehe kevadine kohus oli mõtusemängudest konkurendid “kassikullid” ära lasta. 30 aastat tagasi hinnati, et see liik pesitseb meil veel paarisajas paigas. Praegu leiab kassikakke pesitsemas 30–50s Eesti nurgas, neist paljud kohad on asustanud vaid üks paarilistest, sest igale kakule kaasat enam ei jagu.