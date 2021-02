“Praegu on kõigil raske seis, sest võistlusi on vähe. Kõik otsivad häid laagreidki. Aga riigid teevad oma­vahel koostööd: kui kuskil korraldatakse mõni võistlus, siis üritatakse sinna kõrvale laagergi teha, et teiste riikide sportlasega sparringut saada,” rääkis Pärnumaa esimaadleja, kes esindas Horvaatias kodumaad ühes Heiki Nabi ja Andreas Välisega.