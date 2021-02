Kihnu vallas võetakse tänavu ette tee-ehitus

Kihnu vallavanem Ingvar Saare ütleb, et tänavune on tee-­ehituse aasta, selle­pärast et riik toetab 159 600 euroga kahele olulisele objektile mustkatte panekut. See kulub Tuletorni ja Linaküla paarikilomeetri­sele ringteele. Tuletorni ehk puagi­ringi uuendamine ei rõõmusta ainult kohalikke, vaid ka turiste, kes ei pea enam auklikul kruusateel pedaalima Pitkänä nina kaunitarini.