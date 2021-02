Ei lähe aga päevagi mööda, kui Postimehes ilmub artikkel “Klandorf silus eilseid väljaütlemisi”. Süda loodab, et Tallinna abilinnapea on oma inetu soovituse eest vähemalt siiralt vabandust palunud. Ei oska aga oodata seda, et linnaisal jätkub julgust veel keerutada ja alustada juttu sellega, kuidas lumevallidega ääristatud ja täistuisanud, puhastamata kõnnitees on süüdi linnarahvas. “Seadus ütleb nii!” on vist ametnike lemmikväide, millega süüdimatult iga rünnakut tõrjuda. Kulla abilinnapea Kalle Klandorf, kas Te ei arva, et ehk oleks siin põhjust kaaluda seadusemuudatust?