Lugejakiri: Prügikonteinerid majakesse peitu

Elame prügisortimise ajastul, mil iga elamu ja kortermaja juures asuvad prügikonteinerid. Tihtipeale paiknevad need aga kortermaja fassaadi vastas, mis minu meelest on sobimatu. Kortermajade elanikud peaksid rohkem tähelepanu osutama koduümbrusele, et ka see oleks kena.