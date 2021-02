Lugejakiri: Vana viga tahab parandamist

Viimase suurema uputuse kuupäev 09.01.2005 on õige, kuid teise, varasema uputuse aeg läks minu teadmistega täielikku vastuollu. Raamatus toodud kuupäev 6. august 1967 on vale. Sel päeval oli küll suur lääne-loodetuulega torm, kuid ei mingit uputust. Uputus toimus tegelikult 18. oktoobril 1967.

Kui valmis Vallikääru uus sild, oli sinna kõrvale pandud plakat-tahvel Pärnu uputuste kuupäevadega. Ja oh imet, seal oli ka õige kuupäev!

Kui valmis Vallikääru uus sild, oli sinna kõrvale pandud plakat-tahvel Pärnu uputuste kuupäevadega. Ja oh imet, seal oli ka õige kuupäev! Pärast kingiks saadud raamatu lugemist suundusin Vallikääru jalutama, et üht-teist meenutada. Avastasin, et tahvel oli silla juurest kadunud ja kaldale pandud samasugune tulp nagu promenaadil ning seal kirjas ka sama ekslik kuupäev uputuse kohta: 6. august 1967.