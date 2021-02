Parim aeg alustada adrenaliinirohke lohesurfiga

Vaid tund enne lahele minekut istun ranna ääres Surf Cen­teri hoone teisel korrusel. Koos samas kõrval asuvate Aloha ja Pärnu surfiklubiga on keskranna lõunaserva moodustunud muljet avaldav ekstreemspordi kompleks. Mõne arvates on see alga­jale surfarile lausa üks parimaid ­paiku kogu Skandinaavias.