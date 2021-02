„Kasvas kelmuste arv. See on tõenäoliselt trend kogu maailmas. Ja sagenesid varavastased kuriteod. Eelkõige poevarguste tõttu,” kirjeldas Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt siinse piirkonna kuritegevust. „Eluruumist vargused jälle vähenesid, mis on taas loogiline, sest inimesed on rohkem kodus. Aga vargale meeldib koju vargile minna ikka siis, kui seal kedagi pole.”