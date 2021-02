Pildid ⟩ Pakane meisterdas Pärnu kohale valgussambad

“Valgussamba laius ja kõrgus sõltub vaatleja asukohast, valgusallikast, jääkristallide suurusest, hulgast, asukohast ja orienteeritusest. Näiteks mida suurem on jääkristallide orienteeritus ehk mida ühesugusema asendiga on need ruumis paigutunud, seda kitsamad sambad. Väga paljude peente jääkristallide korral on sambad kitsad ja tihti ka kõrged, kuid kui langeb üsna suuri jääkristalle ja neid pole eriti palju, on sambad enamasti üsna lühikesed, laiad ja vähemärgatavad,” kirjeldas Kamenik loodusnähtust.