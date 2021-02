Maakonnas on vaatluse all tosin kollet: neli hoolekandeasutuses, kolm koolis, kaks ettevõttes, üks lasteaias, peres ja suguvõsas.

Viimasena lisandus loendisse Lääneranna vallas asuv Koonga hooldekodu, kus 26 elanikust on nakatunud kaheksa. Terviseametil pole veel õnnestunud välja selgitada isikut, kellega nakkus majja tuli. “Kõik töötajad on seni negatiivsed,” märkis terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam. Laustestimine on tellitud ka Varbla hooldekoju, sealne seis selgub lähipäevadel.

Koolidest on värskeim kolle Lihula gümnaasiumis, mis läks distantsõppele üle 5. veebruaril. Terviseameti teada on koolis nakatunud eri klassides kokku 12 õpilast, peale nende üks õpetaja.

Pärnu haigla nakkusüksuses on ravil 25 koroonasse haigestunut, kaks patsienti on intensiivravi osakonnas. FOTO: Mailiis Ollino

Nakatunuid leidub Juhkami sõnutsi igal pool ja teadmata allikaga koldeid, kust viirus levima läinud, on palju. “Kergete sümptomitega inimesed käivad tööl edasi, kuna ei usuta, et nad on nakkusallikad,” tõdes terviseametnik ja nentis, et olukord on keeruline. “Näiteks hooldekodudes töötab madalama palgaga tööjõud, kelle sissetulekus on iga tööpäev oluline.”