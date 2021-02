Pärnu Postimehe fotograafi Urmas Luige sõnul on halo sedavõrd harv nähtus, et igal aastal pole seda pildile püüda õnnestunud. Täna haaras Luik telefoni järele pelgalt seetõttu, et päike paistis huvitavalt otse Eliisabeti kiriku torni tagant. Alles mobiiliekraanil heledust maha võttes avastas ta halorõnga.