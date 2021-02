Rea Raus: Koroonakriisist ja testimisest uute teadusuuringute vaatenurgast

Eestis kasutatakse koroona­viiruse tuvastamiseks PCR-teste, mis testivad SARS-Cov-2 viiruse osiseid analüüsitavas materjalis. PCR-meetodil paljundatakse viiruse või selle fragmendi genee­tilist materjali ja see on oluline asjaolu. Just nende testide alusel jälgimegi iga päev positiivse testitulemuse saanute arvu. Ekslikult nimetatakse neid inimesi vahel haigestunuteks, kuid tõsiasi on see, et märkimisväärne osa neist on kas asümptomaatilised või on neil kerged haigusnähud.