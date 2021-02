2006. aasta Kanada-Inglise indie-filmil “Snow Cake” (režissöör Marc Evans, stsenarist Angela Pell) põhinev lavastus “Pimevalge” on austusavaldus lihtsatele väikestele hetkedele, mil elu muutub. “Mulle meeldib lõpetamatus. Potentsiaal on ­huvitavam kui resultaat,” on loo dramatiseerija ja lavastaja Johan Elm intervjuus öelnud (“Enne viimast pintslilööki”, Eesti Ekspress, 06.05.2020).