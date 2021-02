Tori vald kehtestas viiruse ulatusliku leviku tõttu haridusasutustele lisapiirangud

Vald saatis olukorra paranemiseni Sindi muusikakooli ja Sauga põhikooli distantsõppele, Sindi gümnaasiumis tehakse seda osaliselt. Samuti andis vallavalitsus käsu korraldada kõigis haridusasutustes õppetöö nii, et eri klassid puutuksid omavahel võimalikult vähe kokku. Igasugused kogunemised, väljasõidud ja üritused on keelatud. Õpetajad, kes tavaliselt annavad tunde mitmes koolis, peavad nüüd töö korraldama virtuaalselt.

Huvitegevus on rühmades lubatud vaid sama klassi õpilastega. Samal ajal on koolivälistel juhendajatel keelatud huvitegevust korraldada. Noortekeskused on suletud ja noorsootöö toimub õues.