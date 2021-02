Kuigi termin “üldplaneering” kõlab bürokraatlikult ja selle seost oma eluga ei osata alati näha, on see puutumus väga otsene. Üldplaneeringuga pannakse näiteks paika ehitusõiguse tingimused ehk see, kui suures mahus võib kinnistuid hoonestada. Seega, kui soovite maja laiendada või ehitada aeda sauna, juhindub omavalitsus luba väljastades just üldplaneeringuga ette antud tingimustest.