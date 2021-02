14. veebruar märgib kalendris armunute päeva – erilist aega, mil üksteist meeles pidada ja teineteisele armastust avaldada. Pole vahet, kas koos on oldud aasta või 60, ollakse abielus või ei, armastus on üks suur tunnete müsteerium – külaline, mis tihti tuleb ootamatult või sootuks salaja. Iga armastuslugu on omamoodi: alguse saanud näiteks kirjavahetusest, Pärnu rannast lepatriinudega pingilt, sügavast silmavaatest või hoopis veebi­avarustest. Üht paari ühendab karjäär, teist unistus, kolmandat lihtsalt seletamatu säde.