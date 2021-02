Tellijale

Kaitsja märkis, et suhtlus Tarrastega on olnud töine, kuid nentis, et süüdimõistvast otsusest pole nähtavasti pääsu.

Prokuröri sõnutsi pole aga siiani selget vastust küsimusele, miks arenesid sündmused just nii nagu tol õhtul.

Kohus on peagi algavaks protsessiks kättemaksu vältimiseks kasutusele võtnud turvameetmed, saalis toimuva näitamiseks aga 55tollise televiisori.

Lihula rahval on kohtuistungite eel vastakad tunded.

Kaitsja Rünno Roosmaa on kogunud Tarrastet iseloomustavaid tõendeid

Mikk Tarraste kaitsja Rünno Roosmaa tunnistas, et endist viisi on tema peaeesmärk vältida eluaegset vangistust. Roosmaa avaldas, et tema klient tunnistab tehtut ja võtab omaks kõik tekitatud kahjud, olenemata summast.

Kuidas teil suhtlus Tarrastega vahepeal läinud on?

Töiselt, asja ette valmistades ja sealhulgas tõendeid kogudes.

Tõendeid, mis teie hinnangul võivad teie kliendi halvemast päästa?

Ei, pigem inimest iseloomustavaid tõendeid.

Ja kuidas need inimest iseloomustavad?

Seni minuni jõudnud tõendid on kõik positiivsed.

Mida see tähendab?

Head.

Head siis mille kohta?

Inimese kohta.

Ehk nende tõendite järgi on tegemist hea inimesega?

Ei, ma ei ole seda öelnud. Need tõendid on head. Tõendid, mis kaitsjani on inimese iseloomustamiseks jõudnud, on head.

Kui palju te vahepeal temaga suhelnud olete?

Mitu korda.

Kui viimati oktoobris suhtlesime, ütlesite, et vara on veel midagi öelda, kuna te pole uurimismaterjali näinud. Nüüd ilmselgelt olete. Kuna küsija suu pihta ei lööda, siis küsin: millise kaitsetaktikaga peale lähete?