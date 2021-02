Soode taastamist vedanud riigimetsa majandamise keskuse (RMK) looduskaitsespetsialist Priit Voolaid seletab enne retkele asumist, et põhiliselt on metsa kuivendatud raba servas, et puud paremini kasvada saaksid. “Me panime need kraavid kinni, et hakkaks uuesti turvas tekkima ja taastuks kohale iseloomulik loodus,” selgitab ta.