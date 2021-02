Maksuamet hakkas vastu võtma tuludeklaratsioone

Kannatust tasub varuda ka infotelefonil helistades ja elektroonilise deklaratsiooni esitajatel: varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on süsteemide koormus väga suur ja seetõttu ei saa kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Eriolukorra ajal töötukassast saadud töötasu toetus on deklaratsioonil eeltäidetud ja võib mõjutada maksuvaba tulu suurust.

Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleb see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi: kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüri-, välistulu või ümbrikupalka, tuleb see ise sisestada.