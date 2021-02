Astrid Hindriks: “KAH 2021” – Pärnu linna üldplaneering

Kuid milline seos valitseb kõrgendatud avaliku huvi ja üldplaneeringu vahel? Üldplaneering on ühiskondlik kokkulepe, kus kogukonnaga lepitakse kokku, milline nende kodupaik saab tulevikus olema. Nii on kujunenud suurimaks katsumuseks üldplaneeringu kaudu muuta Suur-Pärnu linnaks, kus elanikel on võrdsed võimalused saada Tõstamaast Raekülani linna teenuseid, juurdepääs haridusele, tervishoiule, puhtale loodusele.