“Mulle jääb järjest rohkem tunne, et oleme spaadega nagu elektrilambid. Mõni spaa on mitmesaja töötajaga suurettevõte ega ole loogiline, kui meid niimoodi sisse-välja lülitatakse,” kommenteeris Ratnik teadusnõukoja juhi Irja Lutsari täna avaldatud mõtteid, et nakatumisnäitaja vähendamiseks tuleks lapsed pärast koolivaheaega nädalaks distantsõppele suunata ja spaad vaheajaks sulgeda, sest sealt tuli jõuluvaheajal palju nakatunuid.