Tarraste suvila oli nagu laskemoonaladu

On kolmapäeva hommik. Anderson jätkab kohtule tõendite esitamisega sealt, kus ta avaistungil pooleli jäi. Kõigepealt kirjeldab ta üksikasjalikult hukkunute ja Tarraste teiste ohvrite vigastusi. Need olid ellujäänutelgi rängad. Arstid on kinnitanud, et haavata saanud kolme- ja viieaastane poiss poleks arstiabita ellu jäänud.