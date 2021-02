Rait Maruste: Meie olukord suunab meid veel rohkem riigi nisa otsa rippuma

Põhiseadus, meie ühiselu alusdokument, ütleb paragrahvis 155 üheselt ja selgelt: kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad. Ei sõnagi linna osavaldadest. Selline kooslus tähendab, et ühe omavalitsuse üksuse sees oleks nagu veel teine omavalitsus. Kuid kas ikka on?

​Keelt, eriti õigustermineid, mõistetakse nende tavatähenduses. Ehk linn on linn ja vald on vald või et saag on saag ja haamer on haamer. Aga mis asi näiteks on haamersaag? Usun, et keegi ei saa aru, mis asi see on. Sama segane kipub asi olema linna osavallaga.