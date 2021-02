“Sellepärast, et mul oli depressioon tollal. Inimene käitub ju ettearvamatult. Praegu kahetsen paljusid asju,” lausub mullu 50. sünnipäeva pidanud kunstnik mõtlik-rahulikult. Osa teoseid on hävinud ka niisama seistes või vandaalide käe läbi, kui ta veel maanteeäärseid maalinäitusi ­tegi. “Näiteks huntmehe-seerias oli mul neli maali ja järele jäi ainult üks. Pärast tahtis muuseum osta, aga ei olnud enam. Kunstniku elu on tohutult raske: ta võib-olla aasta otsa nälgib, sa pead õigel ajal talle ütlema seda ...”