Ants Välimäe: Keskealisel kultuurisõbral on Pärnus hea elada

Tellijale

Ta on töötanud 17 aastat Imavere piimandusmuuseumi ­juhina ja olnud seal kandis nii kultuurinõunik kui volikogu esimees. Mõni aeg tagasi tundis Välimäe, et Järvamaal on kõik tehtud, ja tekkis soov tulla tagasi juurte juurde: et siin miskit ära teha ja kunagi vanaduspõlve nautida.

Vahetult enne vestlust lõppes Välimäel Sindi seltsimajas koosolek projekteerijatega, kuna ­maja saab aasta lõpuks uue ilme.

Kuidas esimesed töönädalad uues ametis läinud on?

Esimesed töönädalad on olnud väga huvitavad. Algul oli mõte, et on ju koroonaaeg, hakkan vaikselt pihta ja viin end tasapisi asjadega kurssi. Tegelikult kujunes start üpris tempokaks.