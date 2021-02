Vabatahtlike päästjate maja tualetirohkus äratab kahtlust

Sel kuul Pärnu linnavalitsuselt ehitusloa saanud, jõe kaldal asuv Lootsi 10 arendus, kuhu on plaan rajada vabatahtlike päästjate hoone, kütab endist viisi kirgi. Osa arenduse naabreid on varem avaldanud kahtlust, et päästjate maja sildi all kerkib sinna hoopis korterelamu või hotell.