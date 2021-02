Linn kavandab rannaniidu veerde mahukaid maju

Suurim kavandatud hoone jääks Tammsaare puiestee ja Kanali tänava pikenduse äärde. Osaliselt sellesse kohta, kus praegu paikneb seikluspark. Hoonet, mille lubatud ehitusalane pind on 6000 ruutmeetrit, annaks võrrelda kõrval asuva Tervise Paradiisiga (6484 ruutmeetrit). Maja kõrguseks on lubatud 12–16 meetrit, mis tavamõistes tähendab umbkaudu nelja korrust.

Pärnu linnavalitsuse linnakujunduse spetsialisti Janno Poopuu selgitust mööda on sinna kavandatud vabaaja- ja elamuskeskus, samuti kaubandus, toitlustus ja teenindus – midagi Tartu Ahhaa laadest. “Selleks see hoonestusala on ette nähtud natuke suurem, et neid asju oleks võimalik sinna kavandada,” seletas Poopuu.