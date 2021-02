Tänane pidupäev päädib Iseseisvuse väljakul audiovisuaalse etendusega

Rain Tettermann, Sten Õitspuu ja loovkogukond +372 Community kasutavad oma lavastuses eri tehnoloogialahendusi, et tuua üle sajandi eest Eesti rahva käekäiku nii palju mõjutanud manifest oma kaasaja inimestele lähemale. FOTO: Mailiis Ollino

On juba tavaks saanud, et 23. veebruaril loetakse Pärnus igal aastal avalikult ette Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest, nii nagu Maapäeva pärnakast esindaja Hugo Kuusner tegi seda esimest korda 1918. aasta 23. veebruari õhtul Endla seltsimaja ­rõdult. Täna õhtul toimub see ­natuke teistmoodi ja uhkemalt, audiovisuaalse etendusena “Teekond eestlaseks ja edasi”.